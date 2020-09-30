Scout ekibi önerdi, Beşiktaş alıyor: Valentin Rosier

Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.. Gökhan Gönül'ün gidişi sonrası bu bölgede büyük bir sıkıntı yaşayan Siyah- Beyazlılar, Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Kartal, Rosier'ı da 1 milyon euro maaşla imzaya ikna etmeyi başardı.



SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK



Rosier'in ufak detayların da çözülmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 1 yıllığına kiralanan Fransız sağ bek için sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleneceği belirtildi.



SCOUT EKİBİNİN TAVSİYESİ



Rosier'in Beşiktaş scout ekibinin tavsiyesi olduğu ve teknik heyetin de Fransız oyuncunun transferinin onayladığı öğrenildi. Rosier, 7 kez Fransa Ümit Milli Takımı'nın formasını giydi.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı 24 yaşındaki Rosier'ın piyasa değeri ise 4 milyon Euro. Sporting, Fransız futbolcu için 2019 yılında 8 milyon Euro bonservis ödemişti. Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun Sporting ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş bu sezon kadrosunu Aboubakar, Welinton, Montero, Gökhan Töre, Josef, N'Sakala, Atakan ve Mensah ile güçlendirmişti.



