Scottie Pippen'ın oğlu Antron, 33 yaşında vefat etti..

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 33 yaşındaki oğlu Antron Pippen'ın hayata gözlerini yumduğu haberini duyurdu.



Duyuruyu Instagram'da yapan Scottie, Antron ile beraber fotoğraflarını paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:



"Dün ilk oğlum Antron ile vedalaştığımı duyurmaktan ötürü yıkılmış durumdayım. İkimiz de basketbol sevgisini paylaşan kişilerdik ve oyun hakkında sayısız sohbetimiz olmuştu. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer olmasaydı, NBA'e gitmiş olacağına gerçekten inanıyordum. Yine de bu durumun onu üzmesine asla izin vermemişti. Hep pozitif kalmıştı ve çok çalışmıştı. Olduğu kişiyle gurur duyuyorum. Lütfen annesi Karen'ı, tüm ailesini ve arkadaşlarını dualarınızdan eksik etmeyin. Oldukça kibar bir yüreğe sahip olan güzel bir ruh, aramızdan çok erken ayrıldı. Seni seviyorum oğlum, tekrar görüşene dek huzur içinde uyu."



Ölüm nedeni paylaşılmayan Antron Pippen, 2008-09 sezonunda Texas A&M Uluslararası Üniversitesi'nde forma giymişti.



