Scott ve Maxey KOVID-19 pozitif çıktılar, 76ers antrenmanına katılmadılar

Philadelphia 76ers forveti Mike Scott ve çaylak guard Tyrese Maxey'nin, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıklarından ötürü, antrenman kampının başında takımla beraber olmadıkları belirtildi.



The Athletic'den Derek Bodner ve Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre her iki oyuncu da KOVID-19 protokollerini tamamlamayı bekliyor ve önümüzdeki günlerde takıma katılmaları bekleniyor.



Pozitif çıkan ve semptom göstermeyen bir oyuncunun, 10 gün boyunca antrenmanlara katılamayacağı belirtilmişti.



Bu 10 günden sonra, bir oyuncunun iki gün boyunca bireysel olarak egzersiz yapması ve tam takım antrenmanlarına devam etmeden önce bir kalp taramasından geçmesi gerekeceği kaydedilmişti. Bu, bir oyuncunun pozitif çıkarsa en fazla 12 gün kadar aktiviteleri kaçıracağı anlamına geliyor.



32 yaşındaki Scott, geçtiğimiz sezon 76ers için 68 maçta oynamış ve 6.0 sayı ile 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Bu yılki Draft'ta 21'inci sırada seçilen Maxey, Kentucky'deki tek sezonunda maç başına 14.0 sayı, 4.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları kaydetmişti.



