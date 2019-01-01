Scott Perry, Knicks'e iki yıl daha GM'lik yapacak

New York Knicks'in, genel menajer Scott Perry ile kontrat uzatma anlaşması imzaladığı bildirildi.



New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre, Perry'nin uzatması iki sezon sürecek.



2017 yılında Knicks tarafından işe alınan 57 yaşındaki genel menajer, Steve Mills'in 2019-20 sezonunda görevden alınmasının ardından kısa bir süre basketbol operasyonlarının geçici başkanlığını üstlenmişti.



Süresi dolan bir anlaşmada yer almış olan Perry, 2019'da takımın şimdiki yıldızı Julius Randle'ın imzalanmasına öncülük etmişti.



