Scott Parker: 'Böyle karar alınmaz, çok kızgınım'

Fulham teknik direktörü Scott Parker, Tottenham'la oynayacakları erteleme maçının tarihinin çok daha önceden açıklanması gerektiğini düşünüyor.



Genç teknik adam, daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçın bir anda erken tarihe alınmasını eleştirdi.



"ÇOK KIZGINIM"



40 yaşındaki Parker açıklamasında; "Yanlış yapılıyor ve bu yüzden çok kızgınım. Tottenham'la oynama ihtimalimiz Cumartesi günü ortaya çıktı. Bunun realistik olmadığını düşündük ama Pazartesi akşamı Çarşamba günü maçı oynayacağımız bildirildi. Bu kararları verenler oyuncuları anlamıyor. Bu gerçekten çılgınlık." dedi.



30 Aralık günü oynanması gereken Fulham-Tottenham maçı, ev sahibi ekipteki vakalar nedeniyle maça 3 saat kala ertelendi. Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho da, erteleme kararının alınma zamanını eleştirmişti.



