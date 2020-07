Scott: "NBA'in sosyal mesaj listesi verme planı, çok kötüydü"

Philadelphia 76ers forveti Mike Scott, NBA'in oyunculara sosyal adaleti geliştirmek için formalarında yer vermek adına, sosyal mesaj listesi verme planını eleştirdi.



Scott gazetecilere yaptığı konferans görüşmesinde şunları söyledi:



"Formaların arkasına koymak için bize bazı isimler ve ifadeler verdiler. Bu korkunçtu, kötü bir seçimdi. Oyunculara, fikirlerini dile getirme şansı vermediler; sadece arasından seçmemiz için bir liste verdiler. Yani kötüydü, korkunç bir şeydi. Ben bir şeyler söylemek, paylaşmak ya da formanızın arkasına bir şey koymak yerine, bir şeyler yapmaktan yanayım."



NBA formalarının arkası için onaylanan ve önerilen sosyal mesajların listesi şu şekildeydi:



Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)



Say Their Names (İsimlerini Söyleyin)



Vote (Oy verin)



I Can't Breathe (Nefes Alamıyorum)



Justice (Adalet)



Peace (Barış)



Equality (Eşitlik)



Freedom (Özgürlük)



Enough (Yeter)



Power to the People (İnsanlara Güç)



Justice Now (Şimdi Adalet)



Say Her Name (Adını söyleyin)



Sí Se Puede (Yes We Can - Evet Yapabiliriz)



Liberation (Kurtuluş)



See Us (Bizi Görün)



Hear Us (Bizi Duyun)



Respect Us (Bize Saygı Duyun)



Love Us (Bizi Sevin)



Listen (Dinleyin)



Listen to Us (Bizi Dinleyin)



Stand Up (Ayağa Kalk)



Ally (Müffetik Olun)



Anti-Racist (Anti-Irkçı)



I Am A Man (Ben Bir İnsanım)



Speak Up (Yüksek Sesle Konuş)



How Many More (Daha Kaç Tane Olacak)



Group Economics (Grup Ekonomisi)



Education Reform (Eğitim Reformu)



Mentor (Akıl Hocalığı Yapın).