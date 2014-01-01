Scott: "NBA yıldızları, siyahi koçları Kobe'nin yaptığı gibi desteklemeli"

Eski Los Angeles Lakers koçu Byron Scott, NBA yıldızlarının siyahi koçları desteklemede, efsanevi oyuncu Kobe Bryant gibi olması gerektiğine inandığını söyledi.



Scott, TMZ Sports'a, 2014'te Lakers işinin kendisine verilmesinin sebebinin, Kobe'nin takım yönetimiyle onun adına konuşması olduğunu açıkladı.



TMZ Sports'ta yer alan haber, şu şekildeydi:



"Öyleyse çözüm nedir? Scott, daha güçlü NBA oyuncularının siyahi adaylar için mücadele etmesini istediğini söylüyor.



'Oyuncularımız siyahi koçları savunmak konusunda yeterince iyi bir iş çıkarmıyor ve bu bizim de değiştirmemiz gereken bir şey.'



Scott, 2014'te Lakers'ın başantrenörlük işine geldiğinde, üst yönetimde arkasını kollayanın Kobe Bryant olduğunu söylüyor."



Scott'ın yorumları, bir grup siyahi koç adayına rağmen, Brooklyn Nets'in Steve Nash'i koç olarak seçmesinin ardından geldi. Nets'in bu işi için, LA Clippers yardımcı antrenörü Tyronn Lue ve Philadelphia 76ers yardımcı antrenörü Ime Udoka gibi, piyasadaki üst düzey koçluk adayları arasında yer alanlar düşünülüyordu. Golden State Warriors'ın eski başantrenörü Mark Jackson'ın adı da bu iş için geçen isimlerden biriydi.



Eski Los Angeles Lakers koçu Byron Scott, NBA yıldızlarının siyahi koçları desteklemede, efsanevi oyuncu Kobe Bryant gibi olması gerektiğine inandığını söyledi.

Scott, TMZ Sports'a, 2014'te Lakers işinin kendisine verilmesinin sebebinin, Kobe'nin takım yönetimiyle onun adına konuşması olduğunu açıkladı.

TMZ Sports'ta yer alan haber, şu şekildeydi:

"Öyleyse çözüm nedir? Scott, daha güçlü NBA oyuncularının siyahi adaylar için mücadele etmesini istediğini söylüyor.

'Oyuncularımız siyahi koçları savunmak konusunda yeterince iyi bir iş çıkarmıyor ve bu bizim de değiştirmemiz gereken bir şey.'

Scott, 2014'te Lakers'ın başantrenörlük işine geldiğinde, üst yönetimde arkasını kollayanın Kobe Bryant olduğunu söylüyor."

Scott'ın yorumları, bir grup siyahi koç adayına rağmen, Brooklyn Nets'in Steve Nash'i koç olarak seçmesinin ardından geldi. Nets'in bu işi için, LA Clippers yardımcı antrenörü Tyronn Lue ve Philadelphia 76ers yardımcı antrenörü Ime Udoka gibi, piyasadaki üst düzey koçluk adayları arasında yer alanlar düşünülüyordu. Golden State Warriors'ın eski başantrenörü Mark Jackson'ın adı da bu iş için geçen isimlerden biriydi.