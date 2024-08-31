Manchester United'in 27 yaşındaki orta sahası Scott McTominay, Napoli'ye transfer oldu.



İtalya Serie A'nın yolunu tutan İskoç oyuncu için Napoli 30.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



Scott McTominay'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.



Manchester United kariyerinde toplam 255 maça çıkan oyuncu, 29 gol 8 asistle oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU