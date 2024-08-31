Scott McTominay, Napoli'nin yolunu tuttu!

Napoli, İskoç orta saha Scott McTominay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Scott McTominay, Napoli'nin yolunu tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 01:41
Manchester United'in 27 yaşındaki orta sahası Scott McTominay, Napoli'ye transfer oldu.

İtalya Serie A'nın yolunu tutan İskoç oyuncu için Napoli 30.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Scott McTominay'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Manchester United kariyerinde toplam 255 maça çıkan oyuncu, 29 gol 8 asistle oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery