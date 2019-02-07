Scott: "John, sakatlandığı için benden özür diledi..."

Washington Wizards koçu Scott Brooks, John Wall'un evinde kayarak düştükten sonra sol aşil tendonunu kopardığı için kendisinden özür dilediğini bildirdi.
Brooks, en az bir yıl boyunca John Wall'u parkelerden uzak tutacak olan sakatlığın, Wizards için "beklenmedik anda gelen bir yumruk gibi" bir durum olduğunu söyledi.
28 yaşındaki Wall, sol ayağındaki ameliyatı sonrası halihazırda zaten çoktan sezonu kapatmıştı.
Brooks'un açıklamaları şöyleydi: "Her şekilde kötü bir gündü. Öğleden sonra [genel menajer Ernie Grunfeld] ile konuştum. Bana haberleri söylediler ve kesinlikle yumruk yemiş gibi olduk. Bu bir sürpriz oldu. Wall iyi bir gidişatta ilerliyordu. Ameliyatını geçirmişti ve iyileşme yolundaydı. Böyle olması çok kötü oldu."
Brooks, Grunfeld'e Wall'ın bu sakatlığı nasıl geçirdiğini sormadığını söyledi, ancak Wizards Salı günü, olayın 29 Ocak'ta Wall'un evinde düştüğü zaman meydana geldiğini açıklamıştı. Wall, daha ciddi bir sakatlığı önleme umuduyla topuğundan ameliyat olmuştu. Brooks, bir diğer açıklamasında "John için üzülüyorum. Bu adam oyunu seviyor. Rekabet ediyor, her türlü sakatlığına rağmen oynuyor ama bu, o tür bir sakatlık değil. Çok üzülüyor. Birçok kez mesajlaştık ve kötü hissettim. Özür bile diledi. 'Özür dilerim Koç' dedi ve bu beni çok üzdü. Sahada bulunmak istediğini biliyor. Hepimiz için zor olduğunu biliyor. Ligdeki en iyi oyunculardan birinden bahsediyoruz ve kendisi oynayamıyor."
Washington, Aralık sonunda sezonu kapatan Wall'un yokluğundan bu yana 9-7 serisinde ilerliyor.