Scott: "John, sakatlandığı için benden özür diledi..."

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Washington Wizards koçu Scott Brooks, John Wall'un evinde kayarak düştükten sonra sol aşil tendonunu kopardığı için kendisinden özür dilediğini bildirdi.Brooks, en az bir yıl boyunca John Wall'u parkelerden uzak tutacak olan sakatlığın, Wizards için "beklenmedik anda gelen bir yumruk gibi" bir durum olduğunu söyledi.28 yaşındaki Wall, sol ayağındaki ameliyatı sonrası halihazırda zaten çoktan sezonu kapatmıştı.Brooks'un açıklamaları şöyleydi:Brooks, Grunfeld'e Wall'ın bu sakatlığı nasıl geçirdiğini sormadığını söyledi, ancak Wizards Salı günü, olayın 29 Ocak'ta Wall'un evinde düştüğü zaman meydana geldiğini açıklamıştı. Wall, daha ciddi bir sakatlığı önleme umuduyla topuğundan ameliyat olmuştu.Washington, Aralık sonunda sezonu kapatan Wall'un yokluğundan bu yana 9-7 serisinde ilerliyor.