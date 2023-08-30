Eski NBA oyuncusu ve koçu Byron Scott, Dallas Mavericks'in Luka Doncic ve Kyrie Irving ile Batı Konferansı'nda "tehdit oluşturmayacağına" inandığını söyledi.



Brandon "Scoop B" Robinson ile konuşan Scott, Doncic ve Irving'in birbirlerini pek iyi tamamlamadığına inandığı için Dallas'ın Batı'da "ses getirme" ihtimalini düşük gördüğünü belirtti:



"Dallas bence gerçekten iyi bir takım olsa da, yine de Jason Kidd'in Kyrie ve Luka'yı birlikte nasıl kullanacağını çözmesinin zor olacağını düşünüyorum. Her iki adam da topu çok yoğun kullanan oyuncular olduğu için, bunu çözmek biraz zor olacaktır. Ancak bu yaz birkaç iyi oyuncu almışlardı.



Dallas bu sene iyi bir takım olacaktır, fakat Batı'da ses getireceklerini sanmıyorum. Çok fazla iyi takım var çünkü. Ancak Kyrie Irving gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri."



Mavericks, takımla çıktığı 20 maçta 27.0 sayı, 5.0 ribaund, 6.0 asist, 1.3 top çalma ve 0.6 blok ortalamaları yakalayan Irving'i takas ettiğinde, sezonda 28-26'lık bir dereceye sahipti.



Her ne kadar bunlar 31 yaşındaki oyuncu için oldukça iyi rakamlar olsa da, takım sezonu 38-44'lük üzücü bir dereceyle tamamlamış ve play-in turnuvasını kaçırmıştı.



