Scott Brooks, Wizards koçu olmayı sürdürecek!

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, koç Scott Brooks'un önümüzdeki sezon da Wizards koçu olmaya devam edeceğini söyledi.



DC ekibi, birkaç önemli oyuncu olmadan bubble'a girmiş ve sonuç olarak, Orlando'daki süresini 1-7 serisiyle kapatmıştı.



Sheppard'a göre Brooks, önümüzdeki sezon da Wizards'ın başantrenörü olarak kalacak. Washington 2020-21 sezonu başladığında, All-Star ikilisi Bradley Beal ve John Wall'u da geri almayı bekliyor.



Brooks, 2016'da imzaladığı 5 yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonuna girecek.



