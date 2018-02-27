Scoot Westgarth kazandığı maçın ardından hayatını kaybetti

Boksör Scoot Westgarth, Dec Spelman'ı yendiği maçın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 31 yaşındaki boksör hayatını kaybetti.

27 Şubat 2018 14:02
Scoot Westgarth kazandığı maçın ardından hayatını kaybetti
İngiliz boksör Scoot Westgarthe, cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşılaştı.
31 yaşındaki boksör ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör röportaj bile verdi. Buna karşın fenalaşan Westgarth hastaneye kaldırıldı. Yediği yumruklardan birinin beyninde tahribata yol açtığı bildirilen Westgarthe, tüm kontrollerden geçirildi.

Maç sonunda röportaj bile vermişti:




Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarath, bir süre sonra hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.

Kaynak: Posta

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