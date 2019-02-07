Schweinsteiger: 'Franck Ribery en iyisi'

MLS takımı Chicago Fire'da oynayan Bastian Schweinsteiger, İspanya basınına açıklamalar yaptı ve Şampiyonlar Ligi favorisi, birlikte oynadığı en iyi oyuncuları ve MLS hakkında konuştu.
Bayern Münih'te 16 yıl geçiren Bastian Schweinsteiger, "Manuel Neuer ile Franck Ribery birlikte oynadığım en iyi oyunculardır" dedi.
"AVRUPA SEVİYESİNE GELECEK"
Schweinsteiger sözlerini "Burada kendimi iyi hissediyorum. MLS kaliteli bir lig. 10-15 yıl içinde Avrupa ligleri seviyesine gelecek. Bir gün Bayern Münih'e dönebilirim ancak şu an halen oyuncu olarak sahada kalmak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FAVORİLER..."
Şampiyonlar Ligi favorilerini de açıklayan Alman futbolcu, "Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve Juventus, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde favori takımlar" şkelinde konuştu.
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Bayern Münih'te 16 yıl geçiren Bastian Schweinsteiger, "Manuel Neuer ile Franck Ribery birlikte oynadığım en iyi oyunculardır" dedi.
"AVRUPA SEVİYESİNE GELECEK"
Schweinsteiger sözlerini "Burada kendimi iyi hissediyorum. MLS kaliteli bir lig. 10-15 yıl içinde Avrupa ligleri seviyesine gelecek. Bir gün Bayern Münih'e dönebilirim ancak şu an halen oyuncu olarak sahada kalmak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FAVORİLER..."
Şampiyonlar Ligi favorilerini de açıklayan Alman futbolcu, "Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve Juventus, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde favori takımlar" şkelinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın