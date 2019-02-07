Schweinsteiger: 'Franck Ribery en iyisi'

MLS takımıoynayan, İspanya basınına açıklamalar yaptı ve Şampiyonlar Ligi favorisi, birlikte oynadığı en iyi oyuncuları ve MLS hakkında konuştu.Bayern Münih'te 16 yıl geçiren Bastian, "" dedi.Schweinsteiger sözlerini "Burada kendimi iyi hissediyorum. MLS kaliteli bir lig. 10-15 yıl içinde Avrupa ligleri seviyesine gelecek. Bir gün Bayern Münih'e dönebilirim ancak şu an halen oyuncu olarak sahada kalmak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.Şampiyonlar Ligi favorilerini de açıklayan Alman futbolcu, "Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve Juventus, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde favori takımlar" şkelinde konuştu.