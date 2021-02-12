Schwartzman, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 8 numaralı seri başı Diego Schwartzman, 3. turda elendi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, Schwartzman ile dünya 114 numarası Aslan Karatsev arasında oynanan tek erkekler 3. tur mücadelesi, beklenmedik bir sonuçla bitti.



Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında ana tabloya yükselen Karatsev, korttan 6-3'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.



Geçen yıl ABD Açık'ta 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime, aynı başarıyı 2021 Avustralya Açık'ta da tekrarladı.



20 numaralı seri başı Auger-Aliassime, 11 numaralı seri başı Denis Shapovalov'u 7-5, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.



Erkeklerde 14 numaralı seri başı Milos Raonic ise klasmanın 55. basamağındaki Marton Fucsovics'i 3-1 (7-6, 5-7, 6-2, 6-2) yenerek 4. tura çıktı.



Halep 4. turda



Kadınlarda 2018 finalisti ve 2 numaralı seri başı Simona Halep, 32 numaralı seri başı Veronika Kudermetova karşısında pek zorlanmadı.



Halep, 1 saat 18 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına girdi.



