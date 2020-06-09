Schürrle, Nuri Şahin ve Kruse'ye Fenerbahçe'yi sordu

Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine aldığı Andre Schürrle'den sarı-lacivertli takımı sevindiren bir haber geldi. Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin'i arayan Alman yıldızın, Türkiye'ye sıcak baktığı ve teklif beklediği dile getirildi.

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Schürrle, Nuri Şahin ve Kruse'ye Fenerbahçe'yi sordu
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09 Haziran 2020 11:06
Borussia Dortmund'un geçen sezon Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin Nuri Şahin ile Fenerbahçe hakkında konuştuğu öğrenildi. Rusya'da mutsuz olan ve S. Moskova ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

'YENİ BAŞLANGIÇ' GÖZÜYLE BAKIYOR!

Fenerbahçe'ye gelme ihtimaline "Yeni bir başlangıç" gözüyle baktığı dile getirildi. 2013'te 13 milyon euro'ya Chelsea'ye, oradan 32 milyon euro'ya Wolfsburg'a, daha sonra 30 milyon euro'ya Dortmund'a giden Schürrle'nin, sarı-lacivertli ekipteki eski takım arkadaşı Max Kruse'den de Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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