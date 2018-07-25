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Schürrle, Fabri ile takım arkadaşı oldu

Son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi kadrosuna katan Premier Lig'in yeni ekibi Fulham, Alman futbolcu André Schürrle ile anlaştı.

Schürrle, Fabri ile takım arkadaşı oldu
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25 Temmuz 2018 13:20
Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Andre Schürrle, Fulham ile anlaştı.

Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için Londra'ya gitti. Schürrle, 2013 yılındaki Chelsea macerasının ardından tekrar Premier Lig'e dönmüş oldu.

Fulham, son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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