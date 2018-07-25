Schürrle, Fabri ile takım arkadaşı oldu

Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Andre Schürrle, Fulham ile anlaştı.
Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için Londra'ya gitti. Schürrle, 2013 yılındaki Chelsea macerasının ardından tekrar Premier Lig'e dönmüş oldu.
Fulham, son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
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Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için Londra'ya gitti. Schürrle, 2013 yılındaki Chelsea macerasının ardından tekrar Premier Lig'e dönmüş oldu.
Fulham, son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
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