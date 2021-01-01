Schröder, yeni sezonda 71 numaralı formayı giyecek

Boston Celtics'in point guardı Dennis Schröder, önümüzdeki sezon forma numarasının 71 olacağını duyurdu.



Schröder, Los Angeles Lakers ile hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Celtics ile yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.



Schröder'ın kariyerinde kullandığı tek forma numarası olan 17, Celtics tarafından emekli edildiğinden ötürü, Alman oyuncu yeni DS17 uygulaması aracılığıyla bir oylama yaptı ve sonuç 71 olarak açıklandı.



Geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla oynadığı 61 maçta %43.7 şut isabetiyle 15.4 sayı, 5.8 asist, 3.5 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturan Schröder'ın, Boston'la bir ilk beş rolü alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Dennis, Boston'a katılmadan önce Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder ve Lakers formaları giymişti.



