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Schröder, yeni kontratıyla dalga geçilmesine izin verdi!

Boston Celtics point guardı Dennis Schröder, 5.9 milyon dolarlık sözleşmesiyle sosyal medyada dalga geçilmesine izin verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics point guardı Dennis Schröder, 5.9 milyon dolarlık sözleşmesiyle sosyal medyada dalga geçilmesine izin verdi.

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu, geçtiğimiz günkü Instagram paylaşımında sözleşme müzakerelerinde "parasını nasıl kaybettiği" üzerine mizah dolu bir yaklaşımda bulundu.

Bu yaz Celtics ile 5.9 milyon dolar değerinde bir yıllık anlaşma imzalamış olan tecrübeli oyuncu, bu kontratı birkaç ay öncesinde Lakers'tan gelen 80 milyon dolarlık uzatma teklifini geri çevirdikten sonra yapmıştı.

Serbest oyuncu dönemi için aldığı bu cesur kararı pek planladığı gibi sonuçlanmadığından ötürü birçok basketbolseverin dalga konusu olan Schröder, geçtiğimiz gün 28. doğum gününü kutlarken, dalga geçenler arasına bizzat kendisi de katıldı:

"Bunu bir kez yapacağım! Parayı kaçırmamla ilgili en iyi şakanızı yazın. Bugün benim doğum günüm, bunu aradan çıkaralım ve işimize dönelim."

Schröder, maç başına 15.4 sayı, 3.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalamış olduğu 2020-21 sezonunda, beklenenin altında bir performans göstermişti.


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