Schröder ve Kuzma, "tüm sezon anlaşmazlık içindeydi"

Los Angeles Lakers oyuncuları Dennis Schröder ve Kyle Kuzma'nın, playofflardan elendikleri seride "anlaşmazlık içinde oldukları" bildirildi.



ESPN'den Jordan Schultz'un yeni bir raporuna göre Kuzma ve Schröder arasındaki çekişme, ekibin Phoenix Suns'a karşı playoffların ilk turunda elendiği süreçte zirve noktasına ulaştı:



"Lig kaynakları, Dennis Schröder ve Kyle Kuzma'nın sezon boyunca anlaşmazlık içinde olduklarını ve Lakers'ın Phoenix'e ilk turda elendiği playoff serisi boyunca işlerin daha da kötüye gittiğini söylediler. Draft ve serbest oyuncu dönemi öncesi değerlendirmeye alınacak ilginç bir not."



Schröder bu yaz serbest oyuncu olacak ve Lakers'a döneceğine dair bazı şüpheler bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu playofflarda bekleneni verememiş ve sosyal medyada analistler ve taraftarlar tarafından büyük tepki görmüştü. Ayrıca bu serbest oyuncu döneminde 100+ milyon dolarlık bir anlaşma isteyeceği de söylenegelmişti.



Kuzma'nın ise birkaç yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve herhangi bir yere gitmesinin tek yolu, takas edilmesi. Lakers'ın geçmişte kalan genç çekirdeğinin kalan son üyesi olan Kuzma, kariyerinin bu aşamasında büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmış durumda ve %44.3 şut isabetiyle yalnızca 12.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip.



