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Schröder, "şampiyonluk DNA'sını hissedebiliyor"

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, Lakers'ın önceki sezon şampiyonluğu kazanmasının, bir "şampiyonluk DNA'sı" elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, Lakers'ın önceki sezon şampiyonluğu kazanmasının, bir "şampiyonluk DNA'sı" elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Lakers Nation'da rapor edilen habere göre, Schröder'ın önceki sezonun kadrosunun bir parçası olmamasına rağmen, takımdaki "şampiyonluk DNA'sını" hissettiğini belirttiği bildirildi:

"Schröder, geçen seneki takımda olmasa bile, şampiyonluğu kazanan takım arkadaşlarından gelen 'şampiyonluk DNA'sını' hissedebildiğini ve bunun yeni takım arkadaşlarına yansıdığını söylüyor."

Lakers, Phoenix Suns'a karşı oynadığı playoff ilk turunda 1-1 eşit durumda ve sonraki iki maç Staples Center'da oynanacak.


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