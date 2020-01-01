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Schröder: "LeBron müthiş bir takım arkadaşı, bir efsane..."

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, dün gece San Antonio Spurs karşısında alınan 121-107'lik galibiyetle sonrası, takım arkadaşı LeBron James'e övgülerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, dün gece San Antonio Spurs karşısında alınan 121-107'lik galibiyet sonrası, takım arkadaşı LeBron James'e övgülerde bulundu.

Schröder, muhabirlere şunları söyledi:

"Her gece ortaya koyduğu şeyler inanılmaz. Ona karşı birçok kez oynamıştım. Bu kadar yakından görmek, ayrıca harika. Şimdi yan yana oynayınca görüyorum ki, aynı zamanda çok iyi bir insan ve liderliğiyle yardımcı olmaya çalışan biri. Müthiş bir takım arkadaşı, müthiş bir oyuncu, efsane..."

James, doğum gününü basketbol sahasında bir başka güzel performansla noktaladı ve Spurs'e karşı 26 sayı, 8 asist ve 5 ribaund ile oynayarak, takımını galibiyete taşıdı.

Schröder ise Lakers formasıyla yine iyi bir performans göstererek, 21 sayı kaydetti. Portland Trail Blazers'a karşı Salı günü 24 sayı bulmuş olan Dennis, üst üste iki maçta 20 sayıyı geçmiş oldu.

İşte LeBron'un performansı!:


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