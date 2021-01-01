Schröder, Lakers'ın kontrat teklifini reddetti!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, Lakers'tan gelen dört yıllığı 80 milyon dolarlık kontrat teklifini reddettiği bildirildi.



The New York Times'tan Marc Stein, Schröder'ın serbest oyuncu piyasasında daha fazla para aradığını ve bunun sonucunda Los Angeles ekibinin 27 yaşındaki oyuncuyu geçen haftanın son takas tarihine kadar takasa müsait hale getirdiğini belirtti.



16 Şubat'tan bu yana Schröder, dört yıllığı 83 milyon dolara varan bir uzatma kontratı imzalamaya hak kazanmıştı. Bununla birlikte Lakers, Alman point guardın Bird haklarına sahip olduğu için, kendisiyle yeniden anlaşma imzalamak için 2021 sezonunda maaş sınırını aşabilir.



Schröder, Lakers ile oynadığı 43 maçta 15.4 sayı, 4.9 asist, 3.5 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



