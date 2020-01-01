Schröder, Lakers ile sözleşme uzatmaya açık!: "Çok isterim!"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, Lakers ile sözleşme uzatmaya açık olduğunu söyledi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın Schröder ile sözleşme uzatma görüşmelerine çoktan başladığını iddia etmişti:



"Bana, uzatma görüşmelerine çoktan başladıklarını söylediler. Sezon öncesinde ona bir teklifte bulunmuşlardı. 16 Şubat'tan sonra, ayrıldığı yılın üzerine 4 yıllığı 83 milyon dolarla, ona daha fazla para teklif edebilirler."



Schröder, dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan 138-115'lik galibiyetin ardından, geleceği hakkındaki bu söylentilerle ilgili muhabirlere konuşarak, Lakers ile uzatma imzalamaya açık olduğunu doğruladı:



"Çok isterim. Yalnızca her iki taraf için de adil olması gerek."



27 yaşındaki oyuncu, ayrıca Lakers'ı "harika bir organizasyon" olarak nitelendirdi.



DAVIS DE KALMASINI İSTİYOR!



Takım arkadaşı Anthony Davis de, Alman oyuncunun kalmak istediğini onayladı:



"Gördüğüm kadarıyla, şimdiye kadar burayı çok sevmiş durumda ve önümüzdeki birkaç yıl için onu tutmak harika olur."



Schröder, bu sezon Lakers için 16.0 sayı, 7.0 asist ve 7.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



