Brooklyn Nets guardı Dennis Schröder, Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in ABD Milli takımıyla altın madalya kazanmasının ardından kendisiyle dalga geçmesini, "sersemlik" olarak nitelendirdi.



Paris Olimpiyatları sırasında Schröder'ın, ABD'nin oynadığı eğlence odaklı stile kıyasla, Avrupa takımlarının IQ odaklı bir basketbol oynadığını söylemesi, Durant'in ABD'nin altın madalyayı kazanmasının ardından sosyal medyada bu ifadeyle "Yüksek IQ'lu ve eğlenceli" diyerek dalga geçmesine yol açmıştı.



Schröder, Durant'in kendisi gibi bir oyuncuya yanıt vermiş olmasını "sersemlik" olarak yorumladı:



"Kazandıktan sonra Kevin Durant, 'Yüksek IQ'lu ve eğlenceli' diye tweet atmıştı. Bana göre bu sersemlikten başka bir şey değil. Koskoca yıldız bir oyuncusun ve benim gibi olumsuz bir şey kastetmemiş birine böyle bir şey söylüyorsun. Ben yalnızca her iki taraftan da gördüğümü söyledim. Hoşuma gitmedi açıkçası.



Umurumda değil ama günün sonunda, o tweet'in sebebi bendim. Ben olumsuz bir şey söylemedim, tüm o adamlara saygım büyük. Ama bana bunu söylemesi, bir insan olarak ne kadar zayıf karakterli biri olduğunu gösteriyor. Durum bundan ibaret. Herkes zihnen güçlü veya iyi bir noktada olamıyor."



Schröder, Almanya'nın dördüncü sırada tamamladığı Paris Olimpiyatları'nda 17.3 sayı ortalamayla oynarken, Durant ise ABD takımıyla altın madalya yolunda 13.8 sayı ortalaması yakalamıştı.





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