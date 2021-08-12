Schröder, kendisiyle alay edenlere: "Böyle devam edin!"

Boston Celtics'in yeni oyuncusu Dennis Schröder, yakın zamanda kendisini eleştiren ve dalga geçenlere yanıt verdi.Schröder, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ın kendisine sunduğuuzatma kontratı teklifini reddetmiş ve serbest oyuncu dönemindedeğerinde çok yıllı bir kontrat arayışına girmişti. Bunun yerine, 27 yaşındaki oyuncu Celtics ileorta seviye istisna değerinde bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.Schröder, Instagram hesabı üzerinden, kendisiyle alay edenlere şu mesajla tepki gösterdi: