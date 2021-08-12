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Schröder, kendisiyle alay edenlere: "Böyle devam edin!"

Boston Celtics'in yeni oyuncusu Dennis Schröder, yakın zamanda kendisini eleştiren ve dalga geçenlere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in yeni oyuncusu Dennis Schröder, yakın zamanda kendisini eleştiren ve dalga geçenlere yanıt verdi.

Schröder, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ın kendisine sunduğu dört yıllığı 84 milyon dolarlık uzatma kontratı teklifini reddetmiş ve serbest oyuncu döneminde 100-120 milyon dolar değerinde çok yıllı bir kontrat arayışına girmişti. Bunun yerine, 27 yaşındaki oyuncu Celtics ile 5.9 milyon dolarlık orta seviye istisna değerinde bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.

Schröder, Instagram hesabı üzerinden, kendisiyle alay edenlere şu mesajla tepki gösterdi:

"Böyle devam edin millet."





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