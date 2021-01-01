Schröder'ın, "Nets, Lakers'ı dört maçta eler" ifadesine tepkisi!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, Brooklyn Nets'in 2021 NBA Finalleri'nde Lakers'ı "dört maçta yeneceğine" dair gelen tahmine tepki gösterdi.



Schröder'ın Instagram hesabından yaptığı canlı yayına katılan bir IG kullanıcısı, "Nets dört maçta kazanır" yorumunu yazarak Brooklyn ekibinin Lakers'ı Final serisinde dört maçta yenebileceğini öne sürdü.



Alman oyuncu bu yorumu beğenmeyerek, şunları söyledi:



"Biri yorumlarda 'Nets dört maçta kazanır' yazmış, ben de ona 'Nets b*k dört maçta kazanır' diyorum."



Nets ve Lakers, Doğu ve Batı Konferansları'ndan yükselerek NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelmeleri beklenen iki favori ekip olarak görülüyor.



Şu anda Brooklyn Doğu'da birinci sırada yer alırken, Los Angeles ise Batı'da beşinci sırada bulunuyor.



