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Schröder, "daha büyük bir rol ve maaş arayışında"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, serbest oyuncu piyasasında Lakers'ın teklif etmeye istekli göründüğünden daha büyük bir rol ve maaş aradığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, serbest oyuncu piyasasında Lakers'ın teklif etmeye istekli göründüğünden daha büyük bir rol ve maaş aradığı iddia edildi.

Schröder geçtiğimiz sezon, Lakers'tan gelen dört yıllığı 84 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifini reddetmişti.

Chicago Bulls ve New York Knicks'in, Lakers'tan 'imza ve takas' işlemi yoluyla alınabilecek Schröder'ı takip etmelerinin beklendiği ve Knicks'in, Schröder'ı doğrudan takas etmek için yeterli maaş boşluğuna sahip olduğu açıklandı.

Lakers, Schröder'ı geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'dan 2020 ilk tur Draft hakları ve Danny Green karşılığında almıştı.


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