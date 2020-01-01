Schröder, çocuğunun doğumu için bubble'dan ayrıldı

Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder'ın, NBA'in Orlando'daki kampüsünden, ikinci çocuğunun doğumu için eşinin yanına gitmek adına ayrıldığı bildirildi.



Koç Billy Donovan, şunları söyledi:



"Dennis şu anda ailesiyle birlikte takımdan uzakta. Bu sabah gerçekleşti, bu yüzden bu noktada ailesiyle birlikte. Muhtemelen bugün yarın, onunla konuşma ve biraz daha fazlasını öğrenme şansım olacak. Ama şimdi en azından bir sonraki maç için kadro dışı olacak. Telefonda onunla biraz daha fazla zaman geçirme şansımız olduğunda, muhtemelen biraz daha bilgi toplayabileceğiz."



Schröder, NBA'de Yılın Altıncı Adamı ödülü adaylarından biri olarak, bu sezon ortalama 18.9 sayı, 3.7 ribaund ve 4.0 asistle oynuyor.



