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Schröder: "Asla Lakers veya Clippers'ta oynamak istemedim"

Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder, Los Angeles Lakers veya LA Clippers için asla oynamak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder, Los Angeles Lakers veya LA Clippers için asla oynamak istemediğini söyledi.

Sport 1'e göre Schröder, MagentaSport podcast'inde konuk olduğu sırada şu açıklamalarda bulundu:

"Evet, teklifler almıştım. Ama asla Lakers'a, Clippers'a veya menajerlerimi aramış olabilecek tüm o takımlara gitmek istememiştim. Günün sonunda, GM ile (OKC genel menajeri Sam Presti) aram iyi ve bu benim kararımdı. Bu organizasyonu daha çok sevdiğimi söylemiştim."

Schröder, önümüzdeki sezon için Thunder ile sözleşme altında ve 15.5 milyon dolarlık bir maaşı olacak. 2021'de serbest oyuncu olması bekleniyor.


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