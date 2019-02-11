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Scholes ilk teknik direktörlük görevine başladı

Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini, İngiltere 4. ligi ekibi Oldham Athletic'te yaşayacak

Kaynak: AA
Scholes ilk teknik direktörlük görevine başladı
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11 Şubat 2019 16:50
İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Oldham Athletic, teknik direktörlüğe Paul Scholes'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ve A takımında antrenörlük görevi yapan 44 yaşındaki Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

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