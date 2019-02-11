Scholes ilk teknik direktörlük görevine başladı

İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Oldham Athletic, teknik direktörlüğe Paul Scholes'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ve A takımında antrenörlük görevi yapan 44 yaşındaki Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ve A takımında antrenörlük görevi yapan 44 yaşındaki Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın