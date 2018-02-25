Scholes: 'David De Gea'yı takımda tutmak zor'

'ın İspanyol file bekçisihakkındatransfer açıklaması geldi.Paul Scholes, Manchester ekibinde gösterdiği performansla dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen David De Gea'nın Real Madrid'i reddedemeyeceğini söyledi.Konu hakkında konuşan Scholes, "Real Madrid onu almak isterse takımda tutmak zor olacaktır. De Gea'nın Madridli olduğunu biliyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takımda oynamak istemesini anlamalıyız"Manchester United'ın başarılı file bekçisi için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve pazarlık yapmayacağı belirtildi.Premier Lig ekibiyle 2019'a dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki David De Gea, bu sezon 33 maçta 22 gol yedi ve 19 maçta kalesini gole kapadı.