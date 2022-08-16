Schmid: 'Fenerbahçe'den korkmuyoruz'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Avusturya Wien'de teknik direktör Manfred Schmid, açıklamalarda bulundu.



Takımının ligde WSG Tirol'u 2-1 yendiği karşılaşmada, 1 gol, 1 asistlik bir performansla oynayan Dominik Fitz'e değinen Avusturyalı teknik adam, "Onun için gerçekten çok mutluyum. Benimle her zaman mutlu değildi, bunu biliyorum. Ama takım için acı çekmeyi bilmeli, bunun için istekli olmalı. Şimdi bunları anlıyor ve profesyonel bir futbolcu olmanın ne demek olduğunu biliyor" dedi.



23 yaşındaki futbolcuya karşı tutumunu değiştirdiğini söyleyen, "Belki de geçen sezonki teknik direktörle her zaman bu kadar heyecan verici değildi ama bunu geride bıraktık. Şimdi gerçekten iyi anlaşıyoruz. Bana karşı güvenini hissedebiliyorum. Tam olarak istediğim şey bu, böyle olunca bu tarz performanslar ortaya çıkartabilirim" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'DEN KORKMUYORUZ"



Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, gerçekten güçlü bir takım ve onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama onlardan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.





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