Schmeichel: 'Onana, Galatasaray'dan sonra çok üzgündü'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Peter Schmeichel, takımın Brentford karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Danimarkalı efsane, hataları nedeniyle tepki çeken ve eleştirilere maruz kalan takımın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için, "Onana'nın hatalarının çoğunun baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bayern Münih ve Galatasaray maçlarından sonra onunla konuştum, hataları nedeniyle çok üzgündü" dedi.



Schmeichel, Brentford maçında yaptığı hatanın ardından takım arkadaşlarının Onana'ya güvenlerini kaybettiğini söyledi ve "Onunla Manchester United'da olmanın nasıl bir şey olduğu ve hata yaptıktan sonra bunu bir kenara bırakması gerektiğiyle ilgili konuşuyorum. Eğer bir hata yaparsanız, bunu düşünmek ve analiz etmek için maçın bitmesini beklersiniz. Bir sonraki maçta yeniden orada olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, yine hata yaparsınız. Onana şimdi bütün takımı üzdü. Artık ona daha fazla güvenmeyecekler. Bu hiç iyi değil." sözlerini sarf etti.



Manchester United, 27 yaşındaki eldiveni sezon başında Inter'den 52.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



