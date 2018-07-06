Schmeichel: ''Garip duygular içerisindeyim''

Hırvatistan karşısında 3 penaltı kurtarmasına rağmen takımını elenmekten kurtaramayan Kasper Schmeichel, kısa bir değerlendirme yaptı.

Penaltılarda Hırvatistan'a elenen Danimarka'da, maç içinde 1, penaltı atışlarında 2 penaltıda gole izin vermeyen Kasper Schmeichel kısa bir açıklama yaptı.

FIFA tarafından 'Maçım adamı' seçilen Kasper Schmeichel, farklı duygular içerisinde olduğunu ancak takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Kasper Schmeichel, ''Garip duygular içerisindeyim. Sonuç hayal kırıklığı oldu ama aynı zamanda büyük bir gurur yaşıyoruz. Özellikle ikinci yarıda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik'' ifadelerini kullandı.



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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