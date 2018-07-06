Schmeichel: ''Garip duygular içerisindeyim''

Penaltılarda Hırvatistan'a elenen Danimarka'da, maç içinde 1, penaltı atışlarında 2 penaltıda gole izin vermeyenkısa bir açıklama yaptı.FIFA tarafından 'Maçım adamı' seçilen Kasper Schmeichel, farklı duygular içerisinde olduğunu ancak takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Kasper Schmeichel,ifadelerini kullandı.