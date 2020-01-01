Schlenk: "Danilo Gallinari, benchten gelecek"

Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk, Danilo Gallinari'nin önümüzdeki sezon Hawks'ın başlangıç kadrosunda yer almasının beklenmediğini söyledi.



Schlenk, Hawks muhabiri Kevin Chouinard'a, ekibin Gallinari'ye John Collins'in yedeği olarak benchten geleceğini bildirdiğini belirtti:



"Danilo Gallinari'ye vereceğimiz rolün, John'ın (Collins) arkasında bir yedek olmak olduğunu açıkça kendisine belirtmiştik."



Önceki sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 18.7 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları yakalayan Gallinari, Atlanta ile üç yıllığı 61.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



