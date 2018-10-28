Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan'de teknik direktör, takımdaki sakat futbolcular hakkında konuştu.Tedesco, Türk Telekom Stadı'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen defans oyuncusu'nun iyileştiğini belirtti. Naldo'nun Red Bull Leipzig ile oynanacak maçta da takımdaki yerini alacağı ve Galatasaray'a karşı da oynayacağı açıklandı.Galatasaray maçında başarılı bir oyun ortaya koyan Benjamin Stambouli'nin ise Leipzig maçında oynamasının zor olacağı kaydedildi. Tedesco, 28 yaşındaki oyuncu için ''Yaklaşık iki ay sonra Galatasaray maçında oynadı. Üst üste 90 dakika oynaması çok zor gözüküyor. Durumuna bakıp son dakika karar vereceğiz.'' diye konuştu.Öte yandan genç teknik direktör, Leipzig ve Galatasaray maçlarında kaleyi tekrar genç kaleci Alexander Nübel'in koruyacağını söyledi.