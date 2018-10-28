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Schalke'ye bir iyi, bir kötü haber!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'e sakatlardan bir iyi, bir de kötü haber geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke'ye bir iyi, bir kötü haber!
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28 Ekim 2018 16:37
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımdaki sakat futbolcular hakkında konuştu.

Tedesco, Türk Telekom Stadı'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen defans oyuncusu Naldo'nun iyileştiğini belirtti. Naldo'nun Red Bull Leipzig ile oynanacak maçta da takımdaki yerini alacağı ve Galatasaray'a karşı da oynayacağı açıklandı.

STAMBOULI BELİRSİZ

Galatasaray maçında başarılı bir oyun ortaya koyan Benjamin Stambouli'nin ise Leipzig maçında oynamasının zor olacağı kaydedildi. Tedesco, 28 yaşındaki oyuncu için ''Yaklaşık iki ay sonra Galatasaray maçında oynadı. Üst üste 90 dakika oynaması çok zor gözüküyor. Durumuna bakıp son dakika karar vereceğiz.'' diye konuştu.

KALEDE YİNE NÜBEL

Öte yandan genç teknik direktör, Leipzig ve Galatasaray maçlarında kaleyi tekrar genç kaleci Alexander Nübel'in koruyacağını söyledi.

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