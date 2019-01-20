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Schalke'den kritik 3 puan

Schalke, Bundesliga'nın 18. haftasında sahasında konuk ettiği Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Schalke'den kritik 3 puan
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20 Ocak 2019 21:59
Bundesliga'nın 18. haftasında Schalke taraftarı önünde Wolfsburg'u konuk etti. Schalke 90 dakika sonunda Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.

Schalke'nin gollerini 8. dakikada penaltından ve 78. dakikada Daniel Caligiuri kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 20. dakikada Elvis Rexhbecaj attı.

Schalke bu galibiyetle Bundesliga'da puanını 21'e çıkarırken, Wolfsburg 28 puanda kaldı.

Wolfsburg bir sonraki hafta sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Schalke ise gelecek hafta deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak.



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