  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    F.Bahçe'de Phillip Cocu sonrası Volkan sürprizi!
  •  
    Fatih Terim'in derbideki en büyük hücum kozu!..
  •  
    F.Bahçe'de Koeman'ın derbi taktiği ve kadrosu
  •  
    Ve Trabzonspor'u şoke edecek sözler! "Teklif..."

Schalke'den G.Saray - F.Bahçe derbisi kararı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi yakından takip edecek.

Schalke'den G.Saray - F.Bahçe derbisi kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 10:52
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Almanya temsilcisi Schalke, Fenerbahçe derbisi çin harekete geçti.

Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin hemen ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine Schalke ile karşılaşacak.

Karşılaşma Almanya'da oynanacak. Bundesliga temsilcisi her ne kadar Galatasaray analizi yapmış ve İstanbul'da daha üstün bir futbol sergilemiş olsa da, derbiye gözlemci gönderecek.

Galatasaray hakkındaki analiz raporu, teknik direktör Domenico Tedesco'ya iletilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için