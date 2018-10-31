Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Almanya temsilcisi Schalke, Fenerbahçe derbisi çin harekete geçti.Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin hemen ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine Schalke ile karşılaşacak.Karşılaşma Almanya'da oynanacak. Bundesliga temsilcisi her ne kadar Galatasaray analizi yapmış ve İstanbul'da daha üstün bir futbol sergilemiş olsa da, derbiye gözlemci gönderecek.Galatasaray hakkındaki analiz raporu, teknik direktör Domenico Tedesco'ya iletilecek.