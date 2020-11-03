Schalke'den açıklama; "Ozan'ı Milan istedi, satabiliriz"

A Milli oyuncumuz Ozan Kabak için Schalke 04'ün Sportif Direktörü Jochen Schneider'den açıklama geldi.

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Schalke'den açıklama; 'Ozan'ı Milan istedi, satabiliriz'
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03 Kasım 2020 15:24
Schalke 04'te forma giyen A Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın adı AC Milan, Liverpool ve Juventus ile anılırken Alman ekibinden konu hakkında bir açıklama geldi.

Schalke 04'ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ Gazetesi'ne konuşurken, "AC Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek söz konusu bile olamazdı" dedi.

TRANSFER İÇİN AÇIK KAPI

Ozan'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali üzerine de konuşan Jochen Schneider, "Hala ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sezon sonuna kadar da seyirci olmadan oynanacağını biliyoruz. Hiçbir şeyi göz ardı edemem" açıklamasını yaptı

2021 YAZINDA 45 MİLYON EURO

Öte yandan Alman basını, Ozan Kabak'ın 2021 yazında 45 milyon euroluk serbest kalma bedelinin devreye gireceğini ancak Schalke'nin sezon sonuna kadar beklemesinin zor olduğunu bildirdi.



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