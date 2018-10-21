''İSTANBUL'DAKİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK''

'nda'ın konuğu olacak Schalke'de işler iyi gitmezken, taraftarın tepkisine'dan bir açıklama geldi.Galatasaray öncesinde ligde Werder Bremen'e kendi sahasında 2-0 mağlup olan Schalke'de taraftarın tepkisini eleştiren Christian Heidel ilginç ifadeler kullandı.Galatasaray maçı öncesinde Alman basınına kısa bir açıklama yapan Heidel,ifadelerini kullandı.Schalke'nin önemli isimlerindende Galatasaray maçı öncesi kısa bir değerlendirmede bulundu.Omar Mascarell, Galatasaray ile oynayacakları maçta galibiyet serisini başlatmak istediklerini dile getirirkenşeklinde konuştu.