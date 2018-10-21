UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Schalke'de işler iyi gitmezken, taraftarın tepkisine Christian Heidel'dan bir açıklama geldi.
Galatasaray öncesinde ligde Werder Bremen'e kendi sahasında 2-0 mağlup olan Schalke'de taraftarın tepkisini eleştiren Christian Heidel ilginç ifadeler kullandı.
Galatasaray maçı öncesinde Alman basınına kısa bir açıklama yapan Heidel, ''Almanya'da takımı maçı kaybettikten sonra ıslıklamayan taraftar yok, bizim taraftarımızın tepkisini de anlıyorum, bu çok normal. Takımımız bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yaratıyor. Zor bir dönem ama tepkilere rağmen bizim arkamızda duran taraftarlarımıza ise teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
''İSTANBUL'DAKİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK''
Schalke'nin önemli isimlerinden Omar Mascarell de Galatasaray maçı öncesi kısa bir değerlendirmede bulundu.
Omar Mascarell, Galatasaray ile oynayacakları maçta galibiyet serisini başlatmak istediklerini dile getirirken ''İstanbul'da çok zor bir maç olcak. Bizim durumumuzda bir takımın galibiyet serisini başlatması çok önemli. Biz de bunu hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.
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Galatasaray öncesinde ligde Werder Bremen'e kendi sahasında 2-0 mağlup olan Schalke'de taraftarın tepkisini eleştiren Christian Heidel ilginç ifadeler kullandı.
Galatasaray maçı öncesinde Alman basınına kısa bir açıklama yapan Heidel, ''Almanya'da takımı maçı kaybettikten sonra ıslıklamayan taraftar yok, bizim taraftarımızın tepkisini de anlıyorum, bu çok normal. Takımımız bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yaratıyor. Zor bir dönem ama tepkilere rağmen bizim arkamızda duran taraftarlarımıza ise teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
''İSTANBUL'DAKİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK''
Schalke'nin önemli isimlerinden Omar Mascarell de Galatasaray maçı öncesi kısa bir değerlendirmede bulundu.
Omar Mascarell, Galatasaray ile oynayacakları maçta galibiyet serisini başlatmak istediklerini dile getirirken ''İstanbul'da çok zor bir maç olcak. Bizim durumumuzda bir takımın galibiyet serisini başlatması çok önemli. Biz de bunu hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın