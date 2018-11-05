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Schalke'de Galatasaray'a ateşli atmosfer

Son dönemde çıkışa geçen ve yarın Galatasaray'ı konuk edecek Schalke 04'te bu maça büyük ilgi var. Alman taraftarlar, 55 bin kişilik Veltins Arena'daki biletlerin büyük bölümünü tüketmiş durumda.

Schalke'de Galatasaray'a ateşli atmosfer
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05 Kasım 2018 09:32
Bu sezona iyi bir şekilde başlayamayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibi Schalke 04'ün son dönemde çıkışa geçen performansı, taraftarlarını da harekete geçirdi.

Almanya Ligi'nde Werder Bremen'e 2-0 yenildikten sonra önce Cim Bom, ardından Leipzig ve Köln'le berabere kalan Schalke, geçtiğimiz hafta ise Hannover'i taraftarı önünde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Gurbetçilerimiz de olacak

Başarılı futbolunu 3 golle süsleyen Lacivert-Beyazlılar'da taraftarların, temsilcimizle Veltins Arena'da oynanacak maça büyük ilgi gösterdikleri öğrenildi. Biletlerin satışa çıkmasının ardından büyük oranda tükendiği ve 55 bin koltuk kapasitelin stadın tamamının dolacağı bildirildi.

Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Gelsenkirchen şehrinde bulunan Schalke takımının, Aslan'la yapacağı maçta gurbetçilerimizin de kendilerine ayrılacak 2500 kişilik tribünü dolduracakları gelen haberler arasında yer alıyor.

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