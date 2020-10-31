Schalke yine kazanamadı, hasret 22 maç oldu

Bundesliga'nın 6. hafta mücadelesinde Schalke ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Schalke'nin galibiyet hasreti 22 maça çıktı.
Karşılaşmada Thiaw'ın 30. dakikadaki golüyle öne geçen Schalke ilk yarıyı önde tammaladı. İkinci yarıda Stuttgart oyuna dengeyi getirirken 56. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Nicolas Gonzalez maça dengei getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Schalke 2 puana yükselirken Stuttgart ise 9 puana yükseldi.
Mücadelede Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu forma giymedi.
HASRET 22 MAÇA ÇIKTI
Schalke'nin galibiyet hasreti 22 maça yükseldi. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 8 beraberlik aldı.
Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Schalke'nin galibiyet hasreti 22 maça çıktı.
Karşılaşmada Thiaw'ın 30. dakikadaki golüyle öne geçen Schalke ilk yarıyı önde tammaladı. İkinci yarıda Stuttgart oyuna dengeyi getirirken 56. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Nicolas Gonzalez maça dengei getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Schalke 2 puana yükselirken Stuttgart ise 9 puana yükseldi.
Mücadelede Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu forma giymedi.
HASRET 22 MAÇA ÇIKTI
Schalke'nin galibiyet hasreti 22 maça yükseldi. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 8 beraberlik aldı.
Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.