'Schalke ve Dortmund, Ömer Faruk'u istiyor'

Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Genç oyuncunun geleceği merak edilirken Alman devleri Schalke 04 ve Borussia Dortmund için transfer iddiası ortaya atıldı.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 17 yaşındaki genç oyuncu için menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacağını açıkladı.



ALMANYA'YI İSTİYOR



Sky'ın haberine göre; Schalke 04 ve Borussia Dortmund dışında Barcelona, Manchester City ve Leicester City gibi kulüpler de Ömer Faruk Beyaz'a talip oldu.



Barcelona ve City gibi kulüplerin yaşı için büyük adımlar olduğunu düşünen Ömer Faruk Beyaz'ın Bundasliga'ya sıcak baktığı iddia edildi.



17 yaşındaki on numara oyuncusu bu sezon, Fenerbahçe'nin geniş kadrosu nedeniyle henüz süre alamadı.



