Schalke, umudunu son haftaya taşıdı

Almanya Bundesliga'da Schalke 04, sahasında Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Schalke, umudunu son haftaya taşıdı
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20 Mayıs 2023 18:37
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 20:29
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Schalke 04, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Schalke'nin gollerini ilk dakikada Simon Terodde ve 85. dakikada Sebastian Polter attı. Frankfurt'un golleri ise 21. dakikada Daichi Kamada ve 59. dakikada Lucas Melo'dan geldi.

Schalke'de Kenan Karaman, 90 dakika sahada kaldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Schalke, bu sonucun ardından 31 puana yükseldi. Frankfurt, puanını 47 yaptı.

Schalke, ligin son haftasında RB Leipzig deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Freiburg ile karşılaşacak.

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