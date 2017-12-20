Schalke tek golle kupada turladı

Almanya Kupası 3. Tur mücadelesinde Schalke taraftarı önünde Köln ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Schalke, Köln'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı.Schalke'ye Köln karşısında galibiyeti getiren golü 63. dakikada Maximilian Meyer oldu.Bu galibiyetle Schalke, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.Gecenin bir diğer maçında Wolfsburg, Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg ile karşılaştı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona erdi. Wolfsburg uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura yükseldi.Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 96. dakikada Uduokhai ve 120. dakikada Didavi attı.