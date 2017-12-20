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Schalke tek golle kupada turladı

Schalke, Almanya Kupası 3. tur maçında Köln'ü 1-0 yendi ve üst tura yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Schalke tek golle kupada turladı
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20 Aralık 2017 00:41
Almanya Kupası 3. Tur mücadelesinde Schalke taraftarı önünde Köln ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Schalke, Köln'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Schalke'ye Köln karşısında galibiyeti getiren golü 63. dakikada Maximilian Meyer oldu.

Bu galibiyetle Schalke, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Gecenin bir diğer maçında Wolfsburg, Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg ile karşılaştı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona erdi. Wolfsburg uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura yükseldi.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 96. dakikada Uduokhai ve 120. dakikada Didavi attı.

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