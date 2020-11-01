Schalke, Ozan Kabak'ın fiyatını belirledi

A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la İtalyan ve İngiliz devleri ilgileniyor

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Schalke, Ozan Kabak'ın fiyatını belirledi
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01 Kasım 2020 10:03
Avrupa'nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği yazıldı. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.



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