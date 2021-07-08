Schalke: "Ozan Kabak takımdan ayrılacak"

Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımdan ayrılacağını dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Schalke: 'Ozan Kabak takımdan ayrılacak'
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08 Temmuz 2021 16:32
Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın yaz aylarında takımdan ayrılacağını söyledi.

21 yaşındaki oyuncunun ayrılığı kendisinin istediğini belirten yönetici, "Ozan Kabak, tatili bittikten sonra pazartesi günü kampa katılacak. Şu anda transfer piyasasında ve transferi çok kısa süre içinde gerçekleşecektir. Kendisinin de daha büyük rekabetler içine girmek için bunu istediğini farz edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool forması giyen Ozan Kabak'ın peşinde Bundesliga ekibi Leverkusen'in olduğu konuşuluyor.


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