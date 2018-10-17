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Schalke, Naldo ile sözleşme imzaladı

Schalke, 36 yaşındaki savunma oyuncusu Naldo'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke, Naldo ile sözleşme imzaladı
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17 Ekim 2018 19:00
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Schalke'den sürpriz bir hamle geldi.

Alman temsilcisi tecrübeli savunma oyuncusu Naldo'nun sözleşmesini uzattı. Schalke'den yapılan açıklamada 36 yaşındaki Naldo'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Tedesco yeni sözleşme imzalanmasının ardından Naldo ile ilgili ''Naldo olağanüstü profesyonel bir futbolcu. Kulübümüz, genç oyuncularımız için çok önemli bir figür'' ifadelerini kullandı.

Schalke, Naldo'yu 2016 yılında Wolfsburg'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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