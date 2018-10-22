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Schalke maçında İsviçre'nin gözü Eren Derdiyok'ta!

İsviçre basını, Galatasaray ile Schalke arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kilit oyuncu olarak Eren Derdiyok'u gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke maçında İsviçre'nin gözü Eren Derdiyok'ta!
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22 Ekim 2018 18:41
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'ü konuk edeceği maç öncesinde İsviçre basını, zorlu maçı analiz etti.

İsviçre'nin 4-4-2 sitesi, Galatasaray - Schalke maçında en önemli futbolcunun Eren Derdiyok olacağının altını çizdi. Galatasaray'da Feghouli, Fernando, Emre Akbaba ve Onyekuru'nun sakat olmasıyla birlikte en iyi oyuncu Eren Derdiyok olarak gösterildi.

TÜM GÖZLER EREN'DE...

Uzun bir süredir İsviçre Milli Takımı'nda oynayamayan Eren'in Galatasaray adına en önemli oyuncu olduğunu belirten İsviçre basını, zorlu maçta tüm gözlerin Eren Derdiyok'ta olacağını kaydetti.

İsviçre basını, geçtiğimiz günlerde de Eren'in tekrar İsviçre Milli Takım formasını giymesi gerektiğini yazmıştı.



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