Schalke maçında İsviçre'nin gözü Eren Derdiyok'ta!

ın Şampiyonlar Ligi'nde'ü konuk edeceği maç öncesinde İsviçre basını, zorlu maçı analiz etti.İsviçre'nin 4-4-2 sitesi, Galatasaray - Schalke maçında en önemli futbolcununolacağının altını çizdi. Galatasaray'da Feghouli, Fernando, Emre Akbaba ve Onyekuru'nun sakat olmasıyla birlikteEren Derdiyok olarak gösterildi.Uzun bir süredir İsviçre Milli Takımı'nda oynayamayan Eren'in Galatasaray adına en önemli oyuncu olduğunu belirten İsviçre basını, zorlu maçta tüm gözlerin Eren Derdiyok'ta olacağını kaydetti.İsviçre basını, geçtiğimiz günlerde de Eren'in tekrar İsviçre Milli Takım formasını giymesi gerektiğini yazmıştı.