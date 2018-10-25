Schalke maçına damga vuran Ozan Kabak'ın o performansı

2000 doğumlu Ozan, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı ve dün akşam sahadaki en genç isimdi. Geçmişte Emre Belözoğlu'nu 17, Fatih Akyel ve Sabri Sarıoğlu'nu ise 19 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıkaran Fatih Terim, Florya'dan Avrupa'ya taşıdığı altyapı listesine 18'lik Ozan Kabak'ı da eklemiş oldu. Schalke'ye karşı beklenen Galatasaray 11'i sahaya çıktı.Alternatifleri kalmayan Terim, Schalke'ye karşı da savunması güçlü olduğu için Linnes sağ bekte görev yaparken, Mariano Avrupa'da yine yedek soyundu. Ozan maçtan sonra şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ilk maçıma çıktım. Çok çalışıp daha çok böyle maçlara çıkmak istiyorum."Bursaspor karşısında yaptığı penaltı ile gole sebebiyet veren Ozan Kabak, Schalke karşısında gösterdiği performansla kendisini affettirdi.Genç futbolcu, 90 dakikada atak kesme (7) ve pas arası (7) değerleriyle sahanın en iyisi olurken, pas başarı yüzdesi (%92), top çalma (3) karnesiyle de 2 numaraya yerleşti.